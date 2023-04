Vertenza Elpe: lavoratori assorbiti dalla Kuehne+Nagel

Vertenza Elpe: l'intervento di Marco Laviano (Fim-Cisl)

TERMOLI. Novità positive per gli 80 dipendenti che operano nello stabilimento Kuehne+Nagel di Termoli come lavoratori della Elpe Global Logistics Service. Ieri pomeriggio, dalle 17 alle 18, si sono riuniti in assemblea con le Rsu Elpe di Uilm e Fim e le segreterie territoriali per discutere sulle prospettive future dell’appalto. A loro è stato reso noto l’esito dell’incontro tra le parti sociali e la direzione aziendale, come sottolineano i rappresentanti sindacali di Fim-Cisl e Uilm.

«Incontro che fa seguito alla nostra richiesta del 3 aprile 2023, rispetto alla situazione di incertezza dovuta alla futura riconversione del sito Fca Italy di Termoli Plant, e nella quale la società Elpe Global Logistic Services non aveva fornito impegni su prospettive future produttive ed occupazionali. Ritenendo non più accettabile la situazione di stallo che si è protratta nei mesi precedenti, la necessità è stata quella di individuare nel più breve tempo possibile il miglior accordo che garantisse occupazione e salario, in un periodo seppure così come identificato, di ‘incertezze’, dai vertici aziendali in oggetto delle nostre richieste, Fca Italy (Gruppo Stellantis), Elpe G.l.s e Kuehne + Nagel. Nonostante le preoccupazioni emerse al tavolo negoziale dovute a quelle che sono le mancate certezze di commesse future, e alle distanze tra le parti, come sindacato abbiamo chiesto l’internalizzazione di tutti i lavoratori presso il sito Kuehne + Nagel di Termoli, e che attualmente fino al 30 aprile sono alle dipendenze di Elpe G.l.s., ma che in mancanza di tale accordo non avrebbero avuto continuità lavorativa.

Al termine dell’incontro con i vertici aziendali tramite le assemblee di stabilimento abbiamo informato tutte le maestranze del sito termolese sui contenuti dell’ipotesi di Accordo, è stato raccolto parere unanime, e sono state valutate positivamente le condizioni da noi negoziate, nello specifico la salvaguardia del perimetro occupazionale, la continuità lavorativa e il miglioramento delle condizioni retributive e di inquadramento. Visto quanto sopra, è stato sottoscritto nel pomeriggio di ieri, un accordo quadro di prossimità, che dà garanzia di continuità lavorativa a tutti i dipendenti attualmente occupati nel sito, e allo stesso tempo offre in forma del tutto volontaria un’opportunità economica quale incentivo all’esodo. Riteniamo che questo accordo possa esser considerato una buona base di partenza per ridisegnare prospettive future, di aziende che hanno la volontà ad investire sul territorio Molisano e che a tutt’oggi non offre adeguate opportunità lavorative».

Come specifica Marco Laviano (Fim-Cisl): «E’ stato garantito lo stesso trattamento economico, sono stati trasformati i contratti part time in contratti full time, avranno diritti agli adeguamenti contrattuali legati alla mansione, è stato garantito il ticket restaurant. Avranno possibilità di trasferimento incentivato in sedi KN importanti in Italia. Ci sarà per chi lo vorrà una uscita incentivata su base prettamente volontaria da qui a giugno 2024. In tutto ciò da tener conto che le distanze tra noi e l’azienda erano evidenti, la trattativa è durata ore, dalla mattina alle 19. Nonostante la scarsa visibilità futura sulle produzioni del perimetro Stellantis, resta comunque una forma di investimento per il nucleo industriale di Termoli. L’obiettivo è dare spazio alle opportunità che una holding grande come Kn nei prossimi anni sarà in grado di individuare, il consiglio è quello di cercare anche altri clienti diversi da Stellanti, magari Acc stessa».