"Pacchetto Giovani", in agricoltura due bandi per 6,5 milioni di euro

CAMPOBASSO. L'assessorato all'Agricoltura rende noto che è stato pubblicato il bando denominato "Pacchetto Giovani", in cui vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione delle due sottomisure del PSR 2014/2022: 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” e 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”, secondo una logica di progettazione integrata.

Nello specifico, l’intervento intende promuovere il ricambio generazionale, favorendo il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, attraverso la corresponsione di un premio, e incentivando la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive, rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale.

“Abbiamo riprogrammato economie per 6,5 milioni di euro, provenienti dai fondi del Psr Molise 2014/2022, destinandole alla terza edizione del bando Pacchetto Giovani; nello specifico sono stati stanziati 2.5 milioni di euro per la sottomisura 6.1 e 4 milioni di euro per la sottomisura 4.1 – ha precisato l’assessore alle politiche agricole, Nicola Cavaliere - Si tratta di un intervento che ricopre un'importanza strategica nell'ottica di rinnovamento dell'intero comparto sul territorio. Negli scorsi anni, infatti, ha già dato vita ad interessanti realtà imprenditoriali, che hanno contribuito a rendere più competitiva la nostra agricoltura e a frenare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.”.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato per il 14.07.2023.

È possibile consultare il bando sul sito della Regione Molise e sul portale del Psr Molise all’indirizzo psr.regione.molise.it.