Blackout nella zona industriale, saltano anche alcuni turni di notte e mattutini

TERMOLI. Un guasto di più ampia portata quello che tecnici di E-distribuzione e Terna in serata stavano ancora verificando, sulle cause che hanno provocato il blackout nell'area del nucleo industriale di Termoli.

Non solo Stellantis, dunque, come poi abbiamo riferito negli aggiornamenti pomeridiani. Tuttavia, nel principale insediamento industriale dopo l'uscita anticipata alle 17 di quattro quinti della fabbrica, è stata comunicata la fermata produttiva anche per il terzo turno con ricorso a cassa integrazione sul Gse. Il motore V6 lavora regolarmente. Domattina sul 1^ turno restano fermi: Gse e Gme in cassa integrazione, Fire e Cambi C520 e C546 in senza lavoro con recupero produttivo.