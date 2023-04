Fondi europei al comparto ittico, nel Molise "in porto" poco più di due milioni di euro

TERMOLI. Al Molise destinati 2.082.912 di euro nell’ambito risorse stabilite per le regioni italiane dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Feampa), che ne ha ripartiti oltre 285 milioni di euro. «La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole all’intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni alla ripartizione del Feampa - dichiara Donato Pentassuglia (assessore della Regione Puglia), coordinatore vicario con delega alla pesca e all’acquacoltura per la Conferenza delle Regioni - il riparto di oltre 285 milioni di euro è previsto nell’ambito del Programma Nazionale Feampa 2021-2027.

Il programma operativo – spiega Pentassuglia - si basa su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne; promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura e rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile».

L'Accordo Multiregionale indica le risorse finanziarie e le relative competenze tra l'amministrazione centrale e le Regioni e Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta.