Pianeta Zes, parte una ricerca per analizzare impatti e potenzialità sui territori

TERMOLI. Si allarga il perimetro delle attività relative alle Zes (e non solo), in cui Termoli e il Molise sono coinvolti nella realtà interregionale chiamata Adriatica Puglia-Molise.

Promos Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti e con l'Istituto Tagliacarne, sviluppano un progetto per analizzare potenzialità e impatti territoriali delle Zes e delle Zls. I risultati della ricerca saranno diffusi nel secondo semestre dell'anno.

Gli obiettivi del progetto sono verificare l'impatto delle Zone Economiche Speciali (Zes) e le Zone Logistiche Semplificate (Zls) quali strumenti di attrattività per il territorio sulle quali sono istituite; calcolare il potenziale di attrattività di alcune aree geografiche per qualificarle come potenziali candidate all'attivazione di Zes o di ls; calcolare l'impatto economico, diretto e indiretto, e occupazionale derivante dall'avvio di Zes o Zls; definire le linee guida per una efficace strategia di "messa a terra" delle Zes o Zls.

Sono strumenti innovativi in grado di incentivare i rapporti commerciali con l'estero, in quanto pensati e strutturati per favorire l'attrazione di investimenti diretti da parte di imprese straniere, stimolando di conseguenza il commercio internazionale delle imprese locali. In Italia sono state istituite finora otto Zes, tutte nel Mezzogiorno (Abruzzo; Calabria; Campania; Ionica Interregionale Puglia-Basilicata; Adriatica Interregionale Puglia-Molise; Sicilia Orientale; Sicilia Occidentale e Sardegna).