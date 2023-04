Tra obiettivi condivisibili e strumenti inadeguati, la pesca in balia dell'Europa

TERMOLI. L’Alleanza delle Cooperative commenta la recente ripartizione dei fondi europei Feampa al settore della pesca e dell’acquacoltura, che ha visto assegnare al Molise poco più di due milioni di euro. «Grazie all'intesa raggiunta il Feampa 2021-2027 può finalmente partire», così l’Alleanza cooperative pesca e acquacoltura commenta il via libera in Conferenza Stato Regioni alla ripartizione dei fondi Feampa.

Lo schema di riparto assegna alle Regioni (Organismi Intermedi) circa il 56% delle risorse messe a disposizione dall’Ue per l’intero programma operativo: parliamo di 285.405.536 euro. Il resto, pari a circa il 44% e 232.811.294 euro in valore assoluto, sarà affidato alla gestione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. «Sono risorse importanti per la lunga e faticosa transizione che la pesca e l’acquacoltura dovranno fronteggiare nei prossimi anni; sappiamo che gli obbiettivi posti dalla Comunità internazionale e dall’Ue sono estremamente ambiziosi e continuiamo a lamentare l’incoerenza con la quale la Commissione europea fissa obbiettivi importanti ma non predispone strumenti adeguati di politica economica per centrarli.

Le limitazioni verso alcuni investimenti che riguardano la flotta in genere, ed i motori in particolare, sono incomprensibili se messi a confronto con i target di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni; senza contare che, attraverso nuove motorizzazioni, potremmo ridurre la dipendenza dai combustili fossili, aumentare l’efficienza energetica riducendo consumi e costi, a tutto vantaggio della filiera, senza aumentare l’abilità di cattura. Non dimentichiamo, tra l’altro, l’enorme bagaglio di misure tecniche che da tempo limitano la pesca per conseguire l’obbiettivo del bilanciamento tra prelievo e stato delle risorse biologiche», il commento dell’Alleanza.