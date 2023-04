Il tavolo interministeriale sulla Gigafactory non arriva, parte il sollecito ai Ministri

TERMOLI. Un tavolo interministeriale sulla realizzazione della Gigafactory e soprattutto per definire il percorso di tutela dei lavoratori, chiamati a vivere in prima persona il percorso di transizione ecologica dell’automotive.

È quanto chiesto da oltre un mese e mezzo dalle segreterie nazionali metalmeccaniche di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, UglM e Aqcf-r, che si erano rivolti ai ministri delle Imprese e Made in Italy Urso, nonché al titolare del dicastero delle Politiche sociali e del Lavoro Calderone.

Tuttavia, nonostante l’istanza, la convocazione non è ancora arrivata e allora, due giorni fa è partito il sollecito, con cui viene ribadita questa volontà.

«In merito all’investimento per l’installazione della gigafactory nello stabilimento Stellantis di Termoli, richiedono un incontro per affrontare la fase di trasformazione. I tempi e la complessa transizione del sito dovranno essere inevitabilmente accompagnati, con l’obiettivo di garantire la continuità lavorativa dei lavoratori oggi impegnati nella attuale produzione, da idonei strumenti di ammortizzatore sociale e di formazione che oggi non sono a disposizione nel quadro normativo. Le scriventi richiedono inoltre utile al confronto la presenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica oltre che della Regione Molise».