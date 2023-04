Mezzo milione di euro a sostegno della zootecnia molisana

CAMPOBASSO. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Nicola Cavaliere, ha deliberato la concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori selezionati maschi e femmine della specie bovina, bufalina e ovi-caprina per un importo complessivo di 500 mila euro. L'importo massimo dell'aiuto da parte della Regione Molise sarà pari al 50% della spesa ammissibile, su un importo massimo totale di 50 mila euro. Il tutto sarà erogato in regime di de minimis.

“Ho preso un impegno con le aziende molisane e intendo mantenerlo, quello di rivitalizzare il settore zootecnico – ha precisato l’assessore Cavaliere – Veniamo da un periodo particolarmente negativo per gli allevatori, con il diffondersi di diverse epidemie, come i focolai di brucellosi bovina e ovi-caprina, e l’unico rimedio per arginare tali malattie è stato l’abbattimento totale o parziale dei capi di bestiame, senza contare poi l’aumento esponenziale dei costi relativi ai mangimi, alle materie prime e all’energia elettrica”.

L’intero settore sta attraversando una forte crisi e non possiamo sottovalutare le richieste di aiuto di molte aziende che hanno rischiato e rischiano tuttora la chiusura delle proprie attività, con il conseguente abbandono non solo delle stalle, ma anche delle stesse aree rurali. – ha proseguito Cavaliere - Oltre all’impoverimento del territorio molisano, non va trascurata la possibile diminuzione della qualità dei nostri prodotti lattiero caseari, avendo sempre meno latte locale a disposizione.

Risollevare la zootecnia molisana, significa contribuire a rivitalizzare l’intero comparto agroalimentare regionale, per cui dobbiamo adottare tutti gli strumenti in nostro possesso per una ricostituzione sostenibile del patrimonio zootecnico, oltre che dell’identità territoriale e produttiva molisana. Il bando di partecipazione agli aiuti per l’acquisto di riproduttori selezionati di specie bovina, bufalina e ovi-caprina sarà pubblicato la prossima settimana; ulteriori dettagli saranno esplicitati con successiva comunicazione”.