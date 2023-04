Azienda e parti sociali in riunione: ferie estive dal 3 al 20 agosto alla Stellantis

TERMOLI. Stabilite le date delle ferie estive alla Stellantis. Ieri mattina si è riunito il comitato esecutivo, a cui partecipano Fim-Cisl, Uilm, UglM e Fismic. Definita per il periodo estivo la chiusura collettiva dello stabilimento Fca di Termoli Plant, pertanto l’attività lavorativa verrà sospesa per tutti mediante utilizzo di ferie e permessi annui precedenti 2023 non ancora fruite, e par e ferie anno 2023: dal 3 agosto al 20 agosto compresi. Inoltre è stato comunicato il recupero produttivo di giovedì 20 aprile 2023. Pertanto per le aree Fire, Cambi ed enti collegati la giornata verrà recuperata sabato 6 maggio 2023, dalle ore 6 alle ore 14.