Seafood Expo Global, marineria termolese presente a Barcellona

TERMOLI. Si è tenuta questa settimana, dal 25 al 27 aprile scorsi, presso il centro espositivo “Gran Via de fira” di Barcellona la 29a edizione di Seafood Expo Global, la più grande fiera mondiale di prodotti ittici con 2000 aziende espositrici provenienti da 87 paesi distribuite in 68 padiglioni.

Nel padiglione 4 era presente anche lo stand “Italia” grazie all’iniziativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ed in particolare della Direzione Generale della Pesca, che ha visto il coinvolgimento di aziende ittiche italiane, associazioni ed Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura che hanno animato lo stand nei giorni dedicati con incontri, dibattiti, “show cooking” e degustazioni dei piatti tipici della cultura e delle tradizioni della pesca italiana. Il pomeriggio di martedì 25 è stato dedicato ampio spazio alle Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura italiana, grazie ad un convegno “ad hoc” dal titolo “Quale futuro per le Organizzazioni di Produttori?” organizzato da FederOP.it e Federpesca alla presenza del Direttore Generale Francesco Saverio Abate e del Ministro Francesco Lollobrigida.

È stata un’importante occasione per le Op associate a FederOP che hanno avuto modo di intervenire per illustrare le proprie specificità e particolarità.

Per il presidente FederOP.it, Basso Cannarsa della “O.P. San Basso”, questa prima partecipazione dell’associazione nazionale delle Op al Seafood è stata un’importante occasione di confronto sul ruolo delle OP sia per il presente ma soprattutto per il futuro, grazie alla loro importanza strategica e gestionale sempre maggiore, così come previsto per la prossima programmazione Feampa 2021-2027. Le OP rappresentano, per la pesca e l’Acquacoltura italiana, quello strumento indispensabile per cercare di invertire la tendenza di continuo declino che la pesca italiana sta vivendo, attraverso la promozione della qualità e la valorizzazione economica del pescato e delle produzioni italiane, enfatizzandone le varie caratteristiche e peculiarità territoriali.

In conclusione FederOP.it crede che attraverso la visione collettiva ed unitaria delle Op si possa davvero intravedere quella luce in fondo al tunnel per un rilancio “made in Italy” della pesca e acquacoltura di qualità; redditizia per le imprese. Ed è per questo che si guarda già con ottimismo alla prossima edizione della fiera, per una partecipazione ancor più incisiva ed importante delle Op associate a FederOP.it.





