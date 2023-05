"Basta demagogie di partiti, si torni a dare il giusto valore al lavoro e un futuro a questo Paese"

TERMOLI. "Basta demagogie di partiti, si torni a dare il giusto valore al lavoro e un futuro a questo Paese. Rimettiamo al centro del lavoro l'importanza del capitale umano".

Con queste parole, il segretario della Fim-Cisl Marco Laviano a livello molisano e componente della segreteria interregionale Abruzzo-Molise rilancia il tema occupazionale nel giorno della Festa dei lavoratori.

«In una Nazione che nei principi scritti della sua costituzione si riconosce come una Repubblica democratica fondata sul

lavoro, oggi non può più prescindere da quello che è considerato il vero motore della nostra economia, il duro lavoro di circa 2.000.000 di metalmeccanici. Uomini e donne che costruiscono il futuro delle loro famiglie nei tanti nuclei industriali del paese e delle nostre due regioni Abruzzo e Molise, nuclei che oggi non sono certi di poter più garantire una sana occupazione alle future generazioni, e che rischiano sempre più uno spopolamento demografico. Regioni rese poco attrattive da un sistema politico poco attento alle reali necessità di questi territori, desertificazioni industriali, progetti per la realizzazione di infrastrutture eterni, aree di crisi complesse ormai in chiara recessione, dove cercare occupazione è solo un miraggio.

Troppo tempo perso a cercare i colpevoli della crisi nera di un modello di lavoro che oggi è in chiara sofferenza, da troppo tempo manca una chiara politica industriale di settore, che oggi si manifesta nella sua incapacità di fare innovazione, di incentivare nuovi insediamenti per le imprese e di dare uno stabile sviluppo industriale. E nel contesto attuale, seppur con i vari rinvii al voto del Parlamento Europeo, la Transizione Ecologica e Tecnologica sembra ormai definita nel suo percorso, gli errori del passato rimarcano ancor di più la necessità di prendere ora decisioni immediate, perché è chiaro come le sovranità tecnologiche di mercati extraeuropei di paesi come Asia e America non siano a vantaggio del nostro paese, ma se c’è coesione con un grande patto sociale possiamo sfruttare le opportunità che la transizione all’elettrico può dare.

La politica ci dia ascolto, noi della Fim-Cisl non abbiamo schieramenti e nessuna preclusione, ci rendiamo disponibili al dialogo ed alla contrattazione, per trovare tante nuove Termoli, che con la realizzazione della prima Gigafactory italiana può rappresentare, se seriamente governata e se socialmente sostenibile, in un momento di incertezze di vedute, la giusta direzione da seguire per il cambiamento che le normative europee ci impongono e soprattutto una grande opportunità per il rilancio di tutta la filiera metalmeccanica del settore auto. Per ripartire è troppo importante dare il giusto valore al salario, perché il cuneo fiscale divora gli aumenti contrattuali ottenuti grazie alla contrattazione per il recupero dell’inflazione, perché oggi il metalmeccanico non deve patire scelte non sue. Ed è importante una manovra sulla riforma delle pensioni, se vogliamo un giusto ricambio generazionale.

Tornare indietro non è possibile, allora dobbiamo lavorare guardando in avanti, il 1° maggio la Festa dei Lavoratori non diventi solo uno slogan, noi viviamo le fabbriche e siamo dalla parte dei lavoratori tutti. Basta al lavoro precario, basta alla piaga dei morti sul lavoro, basta al lavoro nero, abbiamo l’obbligo di dare un futuro ai nostri figli».