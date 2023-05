Pronto il testo del Ccsl Stellantis, confermate tutte le spettanze

TERMOLI. Redatto il testo definitivo pronto per la stampa e definita la quota contratto. Stabilita per i somministrati la erogazione di tutte le voci salariali previste dal Ccsl. Sono stati predisposti i testi definitivi del testo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro rinnovato l’8 marzo 2023, per poi procedere alla stampa e alla distribuzione tra i lavoratori. Inoltre, è stato precisato che a seguito della firma del Ccsl le società Cnhi, Ferrari, Iveco, Stellantis hanno provveduto ad inoltrare alle agenzie di somministrazione le comunicazioni necessarie a riconoscere tutte le spettanze previste dal Ccsl include le seguenti erogazioni: una tantum di 200 euro da aprile 2023; buono welfare di 200 euro da maggio 2023 (le cui modalità di attribuzione dipenderanno comunque dalle agenzie); una tantum di 200 euro nella retribuzione di luglio 2023.

E’ stato anche sottoscritto l’accordo che consente l’erogazione del Premio di Risultato ai lavoratori a termine e in somministrazione, nonché ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato che in precedenza erano stati assunti con contratto precario. Si è definito infine il testo relativo alla quota di contribuzione sindacale per i non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, così come richiesto nella piattaforma del Ccsl. L’importo è di 35 euro con la modalità del silenzio-assenso, qualora il lavoratore non esprima la propria volontà, ad aderire o meno, compilando l’apposito modulo che verrà distribuito nelle prossime buste paga.