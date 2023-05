Pmi international, Maria Grazia D'Adante nominata presidente in Molise

TERMOLI. Un ulteriore impegno (e riconoscimento) nel mondo associativo per Maria Grazia D'Adante, che da numerosi anni, sul territorio bassomolisano, soprattutto, si è spesa per le categorie produttive. Basti ricordare la costituzione dell'Acemap, ormai oltre tre lustri fa, ma anche altre iniziative. Stavolta, il suo raggio d'azione sarà regionale, poiché la D'Adante è stata nominata presidente regionale della Confederazione delle Imprese nel mondo-Pmi international, per firma del segretario nazionale Claudio Salvatore Pandico.

«Stimata dottoressa, è con vivo piacere che Le comunico che è stata nominata presidente regionale per il Molise, della Confederazione delle imprese nel mondo-Pmi international. Avrà facoltà, secondo le nostre linee statutarie, di avviare relazioni, accordi e tutte le iniziative che riterrà più opportune per la crescita e l'assistenza delle nostre imprese associate».