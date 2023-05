La vertenza Vibac approda alla Regione: esuberi e investimenti, si cerca la quadra

TERMOLI. Dopo il mancato accordo dello scorso 20 aprile, passaggio formale della vertenza Vibac alla Regione Molise. Incontro a cui ha preso parte l'assessore regionale Quintino Pallante, delegato dal governatore Donato Toma (la delega era stata lasciata vacante dalla dimissionaria Filomena Calenda). A relazionare sullo stato della Vibac è stato il consulente aziendale Simone Pellegrini. Le parti sociali non accettarono nemmeno la prospettiva dei 62 esuberi, a fronte dei 126 comunicati il 27 febbraio. Nella relazione, ribadita l'intenzione di realizzare miglioramenti di efficienza attraverso un impianto fotovoltaico e una centrale termina, ricorrendo anche a un ulteriore anno di Cig per transizione occupazionale. Le parti sociali hanno registrato un passo in avanti, prendendo atto della volontà di investire, ma si dichiarano ancora una volta contrari ai licenziamenti, con istanza di verifica per tavolo negoziale al Mimit, poiché il gruppo nella sua interezza occupa 549 unità.

Oltretutto, hanno chiesto pure di prendere visione del piano dettagliato degli investimenti annunciati, con conferma del numero di esuberi e piano di ricollocazione collegato alla cassa integrazione. Pallante dal canto suo ha asserito che l'obiettivo è la salvaguardia dei livelli occupazionali, attraverso il sostegno della Regione sul piano di ricollocazione ed esplorando ipotesi per sostenere il nuovo piano industriale. La volontà di procedere all'efficientamento energetico è stata confermata anche dal maggior azionista, Pietro Battista, che della Vibac è presidente, ma lo stesso Battista ha blindato il numero degli esuberi, poiché secondo lui è 80 il numero sufficiente a far funzionare lo stabilimento. In chiusura, rinnovate le varie disponibilità nell'ordine di interessare le strutture tecniche, per cercare fonti di finanziamento compatibili con le richieste aziendali, Pallante ha fissato un nuovo incontro al 16 maggio.