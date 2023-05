Operaio in cassa integrazione per un anno e mezzo si rivolge al giudice e vince il ricorso

TERMOLI. E’ stato accolto il ricorso promosso da un lavoratore della Fca Italy Spa di Termoli (Stellantis), R. M., assistito dall’avvocato Marialucia D’Aloisio del foro di Vasto, messo in cassa integrazione ordinaria dal 15 settembre 2021 fino alla sentenza di alcune settimane fa. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Larino, Silvia Cucchiella, con la sentenza resa in data 19 aprile 2023 aprile 2023 ha condannato la società Fca Italy S.p.A. «al pagamento in favore di R. M. del risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal 15 settembre 2021 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo».

Il giudice ha assunto tale decisione precisando che: «Benché il D. Lgs. n. 148 del 2015 disciplinante la materia non preveda un obbligo di rotazione, deve rilevarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato, ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e che devono essere realizzate, e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che dall'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa».

«È evidente - precisa l’avvocato Marialucia D’Aloisio – che il datore di lavoro doveva garantire la rotazione a tutti i lavoratori che svolgono le medesime mansioni anziché scegliere discrezionalmente i lavoratori da sospendere. Il mio assistito dal mese di settembre 2021 è stato richiamato in azienda solo da qualche settimana e in tale arco temporale ha subito notevoli danni di natura economica».