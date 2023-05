La protesta non si "silenzia", tornano a suonare le sirene dei pescherecci

TERMOLI. Tornano alle 23 a suonare le sirene di dissenso contro le scelte dell’Unione europea in materia di pesca. «La protesta è europea per tutte le attività di pesca a strascico costiera, la nostra voce deve arrivare sino alla Commissione europea. Il divieto imposto dall'Unione europea metterebbe in ginocchio tutto il comparto, a Termoli ci sono 46 imbarcazioni e vi è da considerare anche tutto l'indotto, compreso i commercianti».

Questo il quadro rappresentato ieri mattina sul molo del porto di Termoli dalla presidente dell'associazione Armatori Pesca del Molise, Paola Marinucci, che è scesa sul piazzale assieme agli altri proprietari delle imbarcazioni. Minuti di sirene assordanti, per esprimere in modo fragoroso il dissenso verso le politiche marittime europee. «Io ho tre dipendenti e devo garantire lo stipendio, ma con 4 o 5 giorni al mese in mare non si riesce più», ha detto Lorenzo Di Palma, che ricorda i sacrifici dell'era Covid e il caro gasolio. Carlo Di Candia, vicepresidente degli Armatori, si scaglia contro l'Europa: «Invece di darci una mano ci stanno affossando». La Federcoopesca con Domenico Guidotti evidenzia la compattezza della categoria in questa manifestazione, mentre Fulvia Verlengia ammonisce: «Siamo pronti ad andare anche a Bruxelles, devono capire che non siamo distruttori del mare, ma coloro che cercano di mantenerlo vivo e combatteremo per salvare il nostro mestiere».

Stasera si replica, alle 23.