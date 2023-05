Meeting Molise 2023 “Tutto in un Giorno”

Termoli In programma giovedì 11 maggio a partire dalle ore 16.15 presso Villa Livia a Termoli con gli interventi di Ennio Sepe, Giovanni Tria, Leopoldo Gasbarro e Alberto Lionello Martini

TERMOLI. Gaetano Venditti di Banca Mediolanum presenta il Meeting Molise 2023 “Tutto in un Giorno”, in programma giovedì 11 maggio a partire dalle ore 16.15 presso Villa Livia a Termoli. Un evento che ha nel manager di lungo corso del sistema bancario italiano, oggi in Banca Mediolanum, il suo mentore e che ha trovato una collaborazione organizzativa straordinaria negli ordini professionali del Molise, ossia quello degli Avvocati del Foro di Larino, dei dottori commercialisti, quello dei Magistrati Tributari e quello dei Consulenti del Lavoro.

All’evento parteciperanno due delle massime autorità in tema di fisco e tributi: Ennio Sepe, già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e Giovanni Tria, già Ministro Economia e Finanza. I loro interventi riguarderanno rispettivamente la riforma del processo tributario e le regole di bilancio alla luce delle riforme fiscali europee. Inoltre al meeting interverranno Leopoldo Gasbarro, Direttore responsabile Wall Street Italia e Alberto Lionello Martini, Direttore Wealth Management Banca Mediolanum, moderati da Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro.

Un connubio di professionalità legate insieme dall’interesse su argomenti cross funzionali che i relatori affronteranno nel pomeriggio di formazione ed informazione. Temi d’attualità con uno sguardo agli scenari futuri, partendo dalla riforma del processo tributario passando per le politiche di bilancio nella prospettiva della riforma fiscale europea, senza tralasciare naturalmente i megatrends economico-finanziari e approfondendo le tematiche di wealth planning attraverso i modelli di tutela e di pianificazione per imprenditori e professionisti.

L’evento vede la partecipazione di media partner Ansa, Adnkronos e Wall Street Italia.

Gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Programma

Ore 16:15 - Accrediti ed accoglienza

Ore 16:30 - Inizio Meeting

Interventi

ENNIO SEPE - Già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

"Riforma del processo tributario e tutela del contribuente"

GIOVANNI TRIA - Già Ministro Economia e Finanza

"Le politiche di bilancio nella prospettiva della riforma delle regole fiscali europee"

LEOPOLDO GASBARRO - Direttore responsabile Wall Street Italia

"Mercati che fare"

ALBERTO LIONELLO MARTINI - Direttore Wealth Management Banca Mediolanum

"Banca Mediolanum per i professionisti"

Modera

ANTONELLO BARONE - Ideatore Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro.

Ore 20:00/22:30 - Cena & Jazz.