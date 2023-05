Assunzioni previste da maggio a luglio, Molise in trend negativo

Campobasso Previsioni di assunzioni per il trimestre maggio-luglio 2023: Molise in controtendenza (-10,4%) rispetto al dato nazionale (+ 1,1%)

CAMPOBASSO. In Italia sono circa 467mila i contratti di assunzione (di durata superiore ad un mese o a tempo indeterminato) programmati dalle imprese a maggio e oltre 1,5 milioni per il trimestre maggio-luglio, con un incremento di oltre 22mila unità rispetto a maggio 2022 (+5,1%) e di 16mila unità sul corrispondente trimestre (+1,1%) dell’anno 2022. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

In Molise sono circa 1.550 le assunzioni previste dalle imprese dell’industria e dei servizi nel mese di maggio e 5.530 quelle per il trimestre maggio-luglio. Rispetto ad un anno fa, in regione, si assiste ad un aumento della domanda di lavoro di circa 100 unità (+6,2%) per il mese di maggio, ma ad una diminuzione di -640 unità.

L’industria nel suo complesso, in regione, programma 580 entrate nel mese di maggio e oltre 1.600 nel trimestre maggio-luglio, con una crescita del 16% (+80 ingressi) se il confronto è con maggio 2022 e una diminuzione di -3,1% (-50 unità) se il confronto è sull’intero trimestre maggio luglio 2022. Nel dettaglio il manifatturiero è alla ricerca di 210 lavoratori a maggio (+40,0%), che salgono a 640 nel trimestre (+1,6%). Il comparto delle costruzioni programma per il mese 370 entrate (+5,7%) e circa 970 nel trimestre maggio-luglio (-5,8%).

I servizi ricercano a maggio circa 970 lavoratori e quasi 4.000 entro luglio, con un leggero aumento del +1,0% rispetto a maggio 2022 e una flessione del -13,1% (-590 ingressi) rispetto al trimestre maggio luglio di un anno fa. Si mantiene molto elevata la domanda di lavoro delle imprese del turismo che programmano 300 contratti nel mese e 1.460 entro luglio. Molteplici anche le opportunità di lavoro offerte dai servizi alle persone con circa 250 ingressi previsti nel mese e circa 990 nel trimestre. Seguono poi i servizi alle imprese che, nonostante la flessione registrata rispetto a un anno fa (-24,1%), sono alla ricerca di circa 220 lavoratori a maggio che salgono a circa 770 nel trimestre maggio-luglio. Il commercio ricerca 200 lavoratori a maggio (+17,6%), che diventano 700 (+11,1%) fino a luglio 2023.

Nel mese è difficile da reperire il 46,2% del personale ricercato dalle aziende (+4,1 p.p. rispetto a un anno fa), soprattutto a causa della mancanza di candidati.

A livello territoriale si evidenzia, infine, come il flusso delle entrate previste a maggio nelle regioni del Nord risulti in crescita rispetto allo stesso mese del 2022 (+14mila unità per il Nord Ovest e + 18mila per il Nord est), a fronte di una tendenza negativa per il Centro (-2mila) e per il Sud e Isole (-7mila entrate).