Grande affluenza al convegno sul codice appalti

CAMPOBASSO. Duecentotrenta persone a seguire il Convegno, valido per la Formazione Professionale Continua, organizzato dall’Acem-Ance Molise e dallo staff del presidente Corrado Di Niro.

‘Imprese, Professionisti e Pubbliche Amministrazioni alle prese con il nuovo Codice Appalti. Novità e riflessioni in tema di principi, programmazione, progettazione, PNRR, affidamenti, imprese e personale che operano nel settore degli appalti pubblici’, questo il tema del partecipato momento di confronto e dibattito.

L’Acem-Ance Molise ha organizzato il convegno, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso, l’Ordine degli Avvocati di Campobasso, l’ANITecPA, l’Ordine degli Ingegneri di Isernia, l’Ordine degli Ingegneri di Campobasso, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Campobasso e Isernia.

A intervenire, l’Ing. Pier Luigi Gianforte, docente Scuola Superiore della PA in materia di appalti pubblici; gli avvocati Michele Coromano, Giuliano Di Pardo e Consuelo Del Balzo, quest’ultima Consigliere ANAC, e il dott. Paolo Stern, Presidente Nexum stp.

“È stato un bellissimo momento di confronto in un periodo particolare per il mondo delle imprese – ha affermato il Presidente dell’Acem Ance Molise, Corrado Di Niro – duecentotrenta persone che costantemente hanno seguito il dibattito al Centrum Palace sono il segno della voglia ed esigenza di aggiornarsi e conoscere l’evoluzione normativa in un settore, che negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, ha subito diversi cambiamenti”.