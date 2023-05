La prevenzione va in fabbrica, screening Stellantis-Asrem sul tumore del colon retto

TERMOLI. Prevenzione per i dipendenti dello stabilimento Stellantis di Termoli. Nell'ultimo incontro con le Rls, l’azienda ha comunicato che in collaborazione con l’Asrem, domani, giovedì 11 maggio, darà inizio ad uno screening oncologico per i tumori del colon retto. Verranno consegnati agli interessati, presso la sala medica, i kit per la raccolta dei campioni, che andranno successivamente riconsegnati presso la sala medica.

Tutti gli interessati dovranno essere dotati di tesserino sanitario e dovranno avere le seguenti caratteristiche: residenti in Molise, età compresa fra 50 e 69 anni e non ci si sia mai sottoposti, presso l’Asrem, in passato a questo accertamento, o se già effettuato, siano trascorsi almeno due anni dall’ultimo. La campagna sarà effettuata durante l’orario di lavoro. È stato inoltre aggiornato il documento di valutazione dei rischi, facendo particolare riferimento allo stress da lavoro correlato. Il risultato derivante dall’analisi specifica, fatta su un campione omogeneo di lavoratori, non ha rilevato criticità, ad eccezione dei lavoratori generici diretti.