Confidi Rating Italia e Safepartners ampliano gli accordi sul servizio al credito

TERMOLI. Si ampliano le possibilità e i servizi al credito per le imprese associate Confcommercio Molise, grazie alla convenzione siglata lo scorso 8 maggio a Campobasso con Confidi Rating Italia, che intende offrire agli imprenditori gli strumenti di crescita e di buona gestione d’impresa e all’accordo con il Consorzio Cit Safepartners, specializzato nella consulenza alle imprese in materia di finanza agevolata, nonché nella redazione di business plan aziendali, esecuzione di analisi di bilancio, verifica del rating aziendale e consulenza gestionale in generale.

Soddisfazione è stata espressa a margine dell’accordo da parte del Presidente regionale Confcommercio Angelo Angiolilli e dal presidente del CdA Agostino Capozzo. “Data la lunga esperienza del gruppo nell’accompagnare le imprese ad accedere alle garanzie pubbliche – ha dichiarato Capozzo - quali quelle del Fondo Centrale per le Pmi, quelle di Ismea per l’agricoltura e quelle del Fondo per imprese in temporanea difficoltà. Imprese queste ultime che possono trovare assistenza sia nella forma della garanzia che dell’erogazione diretta di credito”.

Gli accordi sottoscritti prevedono l’impegno di Confcommercio Molise nel dare ampia diffusione pubblicitaria dei prodotti e servizi del Confidi alle imprese, a segnalare al Consorzio potenziali clienti, mettendo a disposizione dello stesso Confidi adeguati spazi fisici attrezzati a Campobasso, Isernia e Termoli, per svolgere l’attività di offerta, promozione e collocamento dei prodotti e servizi.

“Un nuovo importante tassello che conferma la nostra organizzazione saldamente al fianco delle imprese e degli imprenditori molisani – conclude il presidente Angiolilli – capace di dotarsi di servizi innovativi gestiti da professionisti di ogni settore”.