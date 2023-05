Scenari futuri e megatrends "Tutti in un giorno" al meeting promosso da Gaetano Venditti per Banca Mediolanum

TERMOLI. Il mondo dell’economia nelle sue varie sfaccettature, da quello tributario-fiscale a quello finanziario, passando per il lavoro e gli aspetti legali, riunito nella cornice magnifica di Villa Livia, per un evento speciale, proiettato all’analisi del presente per dipingere gli scenari futuri, sotto le insegne di un brand, quello di Banca Mediolanum, che ha ridisegnato il perimetro del pianeta bancario.

L'evoluzione del mondo creditizio, a supporto delle famiglie e delle imprese, anche per incidere su quella doppia velocità che ancora distanzia Nord e Sud del Paese, i modelli di riferimento nati dall'esperienza Banca Mediolanum, al servizio del territorio con una rete di centinaia di promotori e agenti.

Ingredienti di peso nella manifestazione “Tutto in un giorno”, che ha rappresentato il “Meeting Molise 2023” di Banca Mediolanum, ideata da Gaetano Venditti, col coinvolgimento pieno e la presenza degli iscritti a quattro ordini professionali: avvocati del Foro di Larino, dottori commercialisti, Magistrati Tributari e Consulenti del Lavoro.

“Il Molise ha bisogno di alzare il livello di confronto e di dialogo – ha affermato Gaetano Venditti – guardare con ottimismo a tutto quello che accadrà anche attraverso il Pnrr. Certamente questo che è il primo momento di incontro può trasformarsi in una risorsa per il tessuto economico che avrà certamente bisogno di attingere a professioni che esistono ma che interagiscono tra di loro”.





Giovedì scorso, 11 maggio, dalle 17, accolti da una scenografia avveniristica, hanno potuto offrire il loro contributo relatori di livello assoluto, considerate tra le massime autorità in tema di fisco e tributi: Ennio Sepe, già Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e Giovanni Tria, già Ministro Economia e Finanza, intervenuti rispettivamente sula riforma del processo tributario e sulle regole di bilancio alla luce delle riforme fiscali europee, moderati da Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà-Dialoghi sul futuro.

Assieme a loro, per dare una connotazione ancora più marcata e agganciandola ai mega trends, Leopoldo Gasbarro, Direttore responsabile Wall Street Italia e Alberto Lionello Martini, Direttore Wealth Management Banca Mediolanum,

Come sottolineato nel lancio dell’iniziativa, questa convention ha saputo plasmare un connubio di professionalità legate insieme dall’interesse su argomenti cross funzionali, in un pomeriggio di formazione e informazione che ha volto lo sguardo agli scenari futuri proponendo temi d’attualità, come i megatrends economico-finanziari e approfondendo le tematiche di wealth planning attraverso i modelli di tutela e di pianificazione per imprenditori e professionisti.

Presenze di prestigio, quelle che sono state registrate anche nella platea di Villa Livia, c’erano il presidente del Tribunale di Larino Michele Russo, la procuratrice di Larino frentana Elvira Antonelli, il magistrato Rinaldo D’Alonzo, oltre al mondo produttivo e della società civile, che ha ritenuto di approfittare, per così dire, di una occasione così particolare, meticolosamente messa a punto da Gaetano Venditti. imprenditori ed esponenti della società civile che hanno risposto presente all’invito di Venditti.

L'ex Procuratore Ennio Sepe si è occupato di affermare la necessità di rivedere la parte legata alla riforma ordinamentale della Giustizia tributaria, in quanto “è rimasto ancora il controllo da parte del Ministero sui giudici il che si traduce in una forma di potenziale ingerenza che contrasta con il principio costituzionale dell’indipendenza del giudice”.





L’ex Ministro Giovanni Tria ha affrontato il tema della riforma fiscale in Italia in uno con il nuovo patto di stabilità europeo. ‘Stabilità e crescita che significa la riforma delle regole fiscali europee che implicano un controllo al bilancio dei singoli stati a livello europeo in un contesto come quello attuale caratterizzato dal ritorno dell’inflazione che dopo decenni è tornata e con la quale dobbiamo fare i conti prevedendo il taglio del potere d’acquisto e mettere in piedi una politica di bilancio che serva alla politica monetaria a frenare proprio l’inflazione’.

“Evento particolare ‘Tutto in un giorno’ – ha affermato Alberto Lionello Martini, direttore Wealth Management di Banca Mediolanum – siamo riusciti a riunire delle eccellenze che hanno parlato di aspetti fiscali, di finanza, legali e della società. Tutti gli aspetti che in qualche modo interagiscono ed influenzano in qualche modo la vita degli imprenditori, dei consulenti più in generale la vita di tutti”.





A presentare la struttura di Banca Mediolanum sul territorio e soprattutto il ruolo che cambia del mondo bancario, è stato Nicola Vallardi, responsabile commerciale di Marche, Abruzzo e Molise.





Prima del gran finale, poi, il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro, con l’ausilio di slides ha affrontato in maniera davvero encomiabile i temi della paura dei mercati, le false notizie diffuse, ma soprattutto ha ricordato quanto sia importante essere ottimisti e molte volte quanto convenga spegnere la televisione e vivere”.

Un successo davvero senza precedenti, l’evento organizzato dal team Venditti di Banca Mediolanum conclusosi con la partecipazione di una squadra di ciclisti con la maglia sponsor del Giro d’Italia e una ricca cena a buffet con tanto di piacevole accompagnamento jazz.

