Vertenza balneari, associazioni di categoria convocate dal comitato interministeriale

TERMOLI. Convocato il comitato interministeriale in materia di demanio marittimo e finalmente è arrivata la convocazione, ma sono 36 le associazioni invitate per l’audizione del prossimo 17 maggio, a partire dalle ore 14.30, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, convocazione afferente alla tematica “Patrimonio culturale, turismo/crocieristica, sport, demanio marittimo”. «Come noto, l’art. 12 del decreto-legge n. 173/2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), all’uopo supportato da questa Struttura di missione, con il precipuo compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare e di approvare il primo “Piano del Mare” sulla base delle priorità evidenziate dai diversi portatori d’interesse nel corso di specifiche Audizioni tematiche alla presenza di Esperti».

Il rappresentante designato da ogni associazione divenire, altresì, “focal point” ufficiale per le attività a cura della Struttura missione per le politiche del mare. Nell’audizione si potranno evidenziare criticità – e nello specifico cosa abbia sinora impedito di affrontarle con successo e perché – soluzioni nonché proposte concrete sulla tematica oggetto dell’audizione, in relazione allo specifico settore operativo da ciascuno presidiato. A valle di ogni singola audizione potranno, altresì, essere richiesti eventuali approfondimenti e chiarimenti da parte degli esperti, dei rappresentanti della Struttura di missione per le politiche del mare nonché delle altre amministrazioni partecipanti». Scettico il presidente del Sib-Confcommercio Tonino Capacchione: «Temiamo che per l'oggetto (Patrimonio culturale, turismo/croceristica, sport, demanio marittimo) e il numero delle associazioni invitate a partecipare (ben 36!) rischia di essere una riunione pletorica e, quindi, scarsamente produttiva. Speriamo di sbagliarci».