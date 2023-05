Continua il braccio di ferro sulla Vibac, nell'incontro in Regione posizioni più distanti

Vertenza Vibac: interviene Massimiliano Recinella (Femca-Cisl)

TERMOLI. Non ci sono notizie positive relativamente alla vertenza sullo stabilimento Vibac. Nel secondo incontro alla Regione Molise, infatti, le parti sono apparse ancora molto distanti e la posizione aziendale, rispetto all'ultimo vertice del 4 maggio scorso, è parsa ancora più rigida.

Lo scorso 27 febbraio l’azienda annunciò 126 esuberi su 142, quindi in una rimodulazione dell’offerta, diciamo così, la proprietà scese a 62, sempre dichiarati irricevibili dalle parti sociali. Ieri mattina alle 10 nuovo confronto, nel parlamentino di Palazzo Vitale. Alla società era stato chiesto di entrare nel merito del piano dettagliato, ma ciò non è avvenuto. Per Giuseppe Tarantino, della Filctem-Cgil Molise, «L’incontro è stato riaggiornato al 30 maggio perché l'azienda si è presentata sprovvista di un piano industriale dettagliato e deve fare delle verifiche per l'investimento. Al momento non c'è stato nessun passo in avanti rispetto ai precedenti incontri se non l'ulteriore verifica per l'investimento e l'utilizzo della cassa integrazione con la riduzione dei licenziamenti. La scadenza della Cassa integrazione straordinaria del 9 luglio si sta avvicinando e la strada per la soluzione della vertenza è in salita».

Massimiliano Recinella, della Femca-Cisl: «A Palazzo Vitale si è tenuto un importante incontro sulla vertenza Vibac. Difficile fare un bilancio della riunione, a tratti ci è parso che, invece di fare un passo in avanti, c’è stata una retromarcia aziendale. Rispetto all’ultimo incontro, dove la Vibac aveva, comunque, migliorato le prospettive dello stabilimento di Termoli, seppure non soddisfacenti rispetto agli auspici sindacali, aveva comunque dimezzato il numero degli esuberi da 126 unità a 62. Ci saremmo aspettati un piano industriale e aziendale con un miglioramento delle condizioni legate all’occupazione complessiva del sito di Termoli.

Tutto ciò non solo non è avvenuto ma questo osteggiamento della Vibac può compromettere il viatico per avere delle situazioni economiche e finanziarie più favorevoli per la messa in sicurezza della stabilità dello stabilimento di Termoli. L’azienda conferma quelli che sono gli investimenti già annunciati sull’efficientamento energetico dello stabilimento con l’attuazione della transizione occupazionale. I tempi, però, sono molto stretti per l’attuazione del progetto, quindi, ci siamo dati un nuovo appuntamento al prossimo 30 maggio. Forti dell’appoggio dell’assessorato abbiamo fatto, per l’ennesima volta, capire all’azienda che è necessario un impegno maggiore».