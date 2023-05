«La politica non dimentichi il nodo Stellantis», candidati invitati al confronto

TERMOLI. Un monito alla politica, in vista delle elezioni regionali, quello lanciato dalla segreteria territoriale della Uilm.

«E’ ormai partita la campagna elettorale per le elezioni regionali in Molise, ai candidati di qualsiasi schieramento chiediamo di sostenere tutti insieme il processo di transizione che investirà il nostro territorio, perché oltre alla trasformazione della più grande realtà produttiva della regione Molise, lo stabilimento Stellantis di Termoli, andranno formati e sostenuti anche i lavoratori.

Come organizzazione sindacale sollecitiamo a tutti i livelli, un incontro in tempi brevi che entri nel merito industriale e delle prospettive dello stabilimento Stellantis, alle prese con le incertezze di una lunga transizione. Bisogna mettere in chiaro il futuro di Termoli e del Molise, perché di questo stiamo parlando. I lavoratori e le loro famiglie hanno bisogno di risposte all’altezza delle sfide del periodo che stiamo vivendo.

L’attivazione di un tavolo nazionale per discutere delle problematiche del settore auto deve essere il punto di partenza, per affrontare con strumenti eccezionali questo lungo periodo di transizione. Come Uilm, chiediamo ad Acc e a Stellantis di costruire un percorso che garantisca continuità lavorativa a tutti i lavoratori coinvolti, chiediamo inoltre di preservare i trattamenti economici e normativi. Reputiamo necessario sviluppare un confronto contestuale con Acc, con Stellantis e con le Istituzioni per ottenere le necessarie garanzie e l’indispensabile copertura in termini di ammortizzatori sociali. Ministero, Regione, Comuni tutti insieme per vincere questa sfida della transizione. A tutti chiediamo chiarezza e responsabilità».