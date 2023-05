Otto ore di sciopero allo stabilimento Stellantis, confederali verso la protesta a Napoli

TERMOLI. Sabato è giorno di proteste, a livello nazionale, ma con la partecipazione degli iscritti dei sindacati confederali metalmeccanici allo stabilimento Stellantis. «A seguito della manifestazione di sabato 20 maggio a Napoli proclamata dalla Cgil, Cisl e Uil, la Rsa Fiom di stabilimento proclama 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro.

Lo sciopero intende sostenere le richieste unitarie avanzate da Cgil, Cisl e Uil e dalle categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali, e concreti risultati in materia di: tutela dei redditi dall’inflazione ed aumento del valore reale delle pensioni e dei salari, rinnovo dei contratti nazionali dei settori pubblici e privati; riforma del fisco, con una forte riduzione del carico su lavoro e pensioni, maggiore tassazione degli extraprofitti e delle rendite finanziarie; potenziamento occupazionale e incremento dei finanziamenti al sistema sociosanitario pubblico per garantire il diritto universale alla salute e al sistema di istruzione e formazione, maggiore sostegno alla non autosufficienza; un mercato del lavoro inclusivo per dire no alla precarietà, orientato e garantito da investimenti, da un sistema di formazione permanente, da politiche attive, e da ammortizzatori sociali funzionali alla transizione; basta morti e infortuni sul lavoro, contrasto alle malattie professionali.

Occorre ridare valore al lavoro, eliminare i subappalti a cascata e incontrollati, e portare avanti una lotta senza quartiere alle mafie e al caporalato; riforma del sistema previdenziale; politiche industriali e d’investimento condivise con il mondo del lavoro per negoziare una transizione ambientale sostenibile, sociale e digitale, realizzando un nuovo modello di sviluppo con particolare attenzione al Mezzogiorno e puntando alla piena occupazione».

La Cgil Molise ha messo a disposizione i pullman con i seguenti orari di partenza: Termoli ore 6 Piazza Donatori di sangue; Campobasso ore 6:45 Terminal; Isernia ore 7:45 Hotel Europa; Venafro ore 8:15.