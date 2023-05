Maltempo: «Danni per l'agricoltura nel Molise, le istituzioni intervengano»

BASSO MOLISE. Maltempo e danni all’agricoltura. Il Mam, Movimento agricolo molisano, ha assunto l’iniziativa di interessare la Regione Molise, nella persona del governatore Donato Toma e dell’assessorato all’Agricoltura, nonché i prefetti di Campobasso e Isernia, affinché si attivino per far riconoscere uno stato di emergenza. «Il Movimento agricolo molisano, visti i forti e persistenti temporali che stanno colpendo la regione negli ultimi giorni, intende porre alla vostra attenzione i gravi danni causati dalle intemperie al settore agricolo e zootecnico, in particolare sono state compromesse le colture di cereali, vigneti, oliveti, frutteti e fienagione.

Questi temporali porteranno un grave danno reddituale alle imprese agricole, che dopo i danni subiti l’anno passato dalla siccità e dalla fauna selvatica, rischiano di non poter più andare avanti e quindi chiudere l’attività. Pertanto si fa richiesta di adoperarsi con i propri poteri e presso le autorità nazionali competenti affinché si riconosca lo stato di calamità e si predispongano misure di aiuto al comparto tutto», richiesta firmata dal vicepresidente Ivano Zara.