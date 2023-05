Denso: "Nel primo anno cassa integrazione non equilibrata tra i lavoratori"

SAN SALVO. "Ieri si è tenuto un secondo incontro tra la RSU Denso, unitamente alle segreterie Fim-Fiom-Uilm-Fismc e la Direzione Aziendale assistita dall'avvocato Francesco Barattucci per Confindustria Chieti-Pescara dove si è discusso sulla gestione della cassa integrazione (Cigs) e sulla proroga di ulteriori 6 mesi già annunciata precedentemente

La RSU ha evidenziato che nel primo anno di cassa integrazione la rotazione non è stata equilibrata tra i lavoratori e che quindi vi è la necessita di trovare soluzioni affinché i sacrifici siano ridistribuiti tra tutte le lavoratrici e i lavoratori, dopo ampia discussione la RSU ha riaffermato che il principio della rotazione va applicato in funzione della richiesta di cassa integrazione fatta per ben 874 lavoratori.

Pertanto si è concordato di istituire una commissione paritetica formata dalla Rsu e la direzione aziendale che periodicamente possa monitorare e correggere sbilanciamenti nella rotazione.

La RSU informa che il 24 Maggio verrà ratificata la proroga dei 6 mesi della Cigs con la presenza di un funzionario del Ministero del lavoro e nell'occasione si discuterà dello strumento da utilizzare alla scadenza dei 6 mesi di proroga.

La RSU ha ribadito all'azienda che vi è necessità di portare subito volumi aggiuntivi sui prodotti attuali e investimenti per nuovi prodotti.

La direzione aziendale si è impegnata a darci risposte alle nostre richieste, appena il Presidente sarà tornato dal Giappone a fine Giugno.

La RSU Denso unitamente alle segreterie di Fim-Fiom-Uilm-Fismic ha richiesto ali' azienda di utilizzare tutti gli strumenti che le normative attuali ci mettono a disposizione per accompagnare i lavoratori alla pensione e permettere il ricambio generazionale. (CDE e ISOPENSIONE)

La RSU a seguito dell'incontro previsto con il Ministero convocherà una assemblea per informare tutti sui seguenti punti: Incontro con il Ministero, Cigs e risultato Bilancio chiuso"

Così, in una nota la Rsu della Denso.