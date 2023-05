In missione a Napoli: «Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti»

TERMOLI. In missione da Termoli per partecipare all'ultima delle tre manifestazioni indette da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. Una mobilitazione, organizzata unitariamente, per ottenere un cambiamento delle politiche economiche, sociali e occupazionali, che ha visto protagoniste finora le piazze di Bologna e Milano, in programma oggi a Napoli.

“Affermano Paolo De Socio, Gianni Notaro e Tecla Boccardo: siamo in piazza per manifestare contro le politiche che il governo sta mettendo in campo.

C’è bisogno di più sicurezza sul lavoro, di una riforma fiscale che tenga conto di chi paga le tasse e di chi le evade, di una riforma della previdenza per evitare che continuino a essere sacrificate le future pensioni di donne e giovani. Nel nostro Paese esiste un problema che riguarda le diseguaglianze e la mancanza di pari opportunità: su questo terreno, è necessario dare risposte chiare. Bisogna ridurre la precarietà per dare ai giovani un futuro!

La mobilitazione era partita già molto prima dell’ultimo provvedimento del Governo, per continuare a sostenere le proposte del Sindacato confederale, per chiedere risposte sulla riforma fiscale e su quella previdenziale e per rivendicare provvedimenti che pongano un argine al lavoro precario, al lavoro povero e al lavoro insicuro.

Il Mezzogiorno, inoltre, si conclude dalle tre sigle, resta per noi il tema principale. Abbiamo bisogno di politiche di coesione, socialmente utili per colmare il gap tra Nord e Sud. Chiediamo a gran voce, per territori più svantaggiati, riforme su fisco e previdenza, politiche di sostegno al reddito, lotta alla precarietà, servizi sanitari e assistenziali di qualità, interventi per fermare il fenomeno delle morti sul lavoro.

Su questi ed altri temi che abbiamo inserito nella nostra piattaforma unitaria saremo in piazza a Napoli sabato 20 maggio, insieme a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, giovani, pensionati e disoccupati per chiedere l’attenzione del Governo sui diritti che vediamo sempre meno garantiti”.

Intanto, dalla Uilm territoriale: «Un prato di bandiere blu, verdi e rosse ha colmato questa mattina la piazza Diaz di Napoli. Per ribadire le proposte in materia di lavoro, fisco e previdenza e per chiedere al Governo di cambiare le proprie scelte.

Siamo in piazza non contro il taglio del cuneo fiscale, come qualcuno vorrebbe far intendere, ma per chiedere al Governo e alla politica di costruire un Paese diverso, basato sul lavoro stabile, dignitoso, sicuro. C’è bisogno di più sicurezza sul lavoro, di una riforma fiscale che tenga conto di chi paga le tasse e di chi le evade, di una riforma della previdenza per evitare che continuino a essere sacrificate le future pensioni di donne e giovani. Nel nostro Paese esiste un problema che riguarda le diseguaglianze e la mancanza di pari opportunità: su questo terreno, è necessario dare risposte chiare. Dal palco è stata ribadita la nostra vicinanza e solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna e delle Marche colpite dai gravissimi eventi alluvionali».