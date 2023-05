Quotazioni dimezzate e maltempo, la primavera critica dell'agricoltura

BASSO MOLISE. Il cuore agricolo della regione “soffre” e non soltanto a causa dell’ondata persistente di maltempo che ha messo in ginocchio le colture nella stagione primaverile.

Di ieri, infatti, la notizia dell’istanza rivolta alla Regione Molise e alle prefetture di Campobasso e Isernia, attraverso cui si chiede di intervenire per fronteggiare le difficoltà in cui si dibattono i settori agricoli e zootecnici del territorio. Ma è solo la punta dell’iceberg, rispetto alla problematica complessiva vissuta nel comparto primario. «Il Mam ha richiesto alle autorità regionali competenti la dichiarazione dello stato di calamità a causa dei forti e persistenti temporali che in questi giorni si stanno abbattendo sulla nostra regione e stanno provocando gravi danni alle colture – ha ribadito il vicepresidente, Ivano Zara - queste forti precipitazioni stanno allettando le culture di frumento, danneggiando frutteti e vigneti, rovinando i raccolti di foraggio per l’allevamento.

I settori Agricoli e Zootecnici negli ultimi anni stanno attraversando una grande crisi, infatti, oltre ai continui danni a colture ed allevamenti causati dall’esponenziale espansione della fauna selvatica, (per cui nulla è stato fatto negli ultimi anni) e alla grave siccità dell’estate scorsa, i nostri agricoltori e allevatori hanno visto lievitare vertiginosamente i loro costi di produzione (gasolio, macchinari, concimi ecc...) e un grave crollo dei ricavi viste le quotazioni calanti dei loro prodotti, ne è esempio il grano che ha perso circa la metà del suo valore rispetto l’anno scorso. In questo modo l’agricoltore oggi perde circa 300 euro ad ettaro salvo raccolto.

Notiamo inoltre che nonostante la diminuzione dei prezzi pagati agli agricoltori e agli allevatori, i prezzi dei prodotti sugli scaffali continuano a salire denotando una grande speculazione. Invitiamo quindi anche i consumatori ad unirsi a noi nella protesta affinché non ci sia questa disparità e si preferiscano prodotti alimentari italiani a quelli importati dall’estero a basso costo e spesso di qualità inferiore. Con i temporali di questi giorni che stanno rovinando le colture e quindi i ricavi delle aziende agricole, molte di queste già in ginocchio per i sopraccitati fatti degli ultimi anni, saranno costrette a chiudere i battenti aggravando ancora di più la situazione di impoverimento e spopolamento dei nostri territori. Pertanto, con questa lettera rinnoviamo il nostro appello a chi di competenza affinché agisca per aiutare le imprese che hanno subito danni e scongiurarne la chiusura».