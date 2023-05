"Vongolari" fermi un mese e mezzo a Termoli

TERMOLI. Vongolari fermi un mese e mezzo a Termoli. Il Co.Ge.Vo. di Termoli ha deliberato lo scorso 3 maggio, in assemblea a maggioranza, i periodi di arresto temporaneo obbligatorio per l’anno 2023 della pesca dei molluschi bivalvi-vongola Venus spp (Chamelea gallina) anche mediante le unità autorizzate alla pesca abilitate al sistema draga idraulica (attrezzo Hmd – “draghe meccaniche comprese le turbosoffianti”) iscritte nei registri del Compartimento Marittimo di Termoli e ivi ormeggiate presso la banchina di riva, richiedendo alla Capitaneria di Porto di emanare apposita ordinanza.

Un provvedimento che aderisce al Piano di sorveglianza sanitaria dei molluschi bivalvi e l’Autorizzazione all’attività di pesca scientifica, con cui si dà continuità al monitoraggio scientifico, a carico del Consorzio, nelle acque di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, comprese le aree di ripopolamento. Nell’ambito del Compartimento marittimo di Termoli, il primo periodo di arresto temporaneo obbligatorio per l’anno 2023 della pesca professionale dei molluschi bivalvi è partito lo scorso 4 maggio e finirà il 17 giugno. Poi, ricomincerà il primo luglio, fino al 16 luglio.

Le unità abilitate all’esercizio della pesca con altri attrezzi, oltre a quelli del sistema draga idraulica, possono optare per la continuazione dell’attività anche nel periodo di interruzione di cui sopra, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei molluschi bivalvi ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità Marittima. L’ordinanza non si applica alla pesca eseguita per scopi scientifici e di ricerca; a tal fine saranno obbligatorie le comunicazioni preventive da parte del Co.Ge.Vo. e dell’Ente di ricerca già autorizzato. Alla ripresa dell’attività, la pesca dei molluschi bivalvi sarà disciplinata dall’ordinanza n. 34/2019.