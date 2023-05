Ragazzi UniMol alla "Apple Developer Academy" di Napoli

CAMPOBASSO. Ragazze e i ragazzi partecipanti al Molise Contamination Lab hanno effettuato una visita presso la Apple Developer Academy di Napoli, “la capitale italiana degli sviluppatori", unica in Europa: si tratta di un programma di formazione intensivo che offre a giovani talenti l'opportunità di acquisire competenze trasversali da spendere nel mondo imprenditoriale e non solo.

I C-Labbers hanno avuto modo di visitare l'Academy e confrontarsi con uno dei trenta mentor del programma. Durante la stimolante esperienza, gli studenti hanno toccato con mano una realtà simile a quella del Contamination Lab, dimostrando così, nuovamente, come il Molise sia al passo con le dinamiche attuali e prospettive future. Entrambi i programmi offrono un'esperienza pratica e collaborativa in cui i partecipanti hanno l'opportunità di lavorare su progetti concreti con figure provenienti da diversi ambiti e background, al fine di sviluppare soluzioni innovative e originali per problemi reali.

Le attività promosse dal Molise Contamination Lab indagano l'attualità con uno sguardo attento verso l'esterno e verso il futuro, offrendo agli studenti partecipanti un programma utile a vivere esperienze uniche".

