Denso, Fiom: "Firmata la proroga della cassa integrazione a rotazione"

SAN SALVO. Oggi è stata sottoscritta la proroga della cassa integrazione straordinaria ed è stata istituita una commissione tra azienda e RSU che settimanalmente verificherà il corretto utilizzo della Rotazione.

Nelle assemblee che si svolgeranno domani verranno fornite tutte le informazioni alle Lavoratrici e ai Lavoratori Denso.

Rimane ancora aperta la discussione sugli investimenti, elemento fondamentale per uscire da questa situazione di crisi.

Come Fiom pensiamo che utilizzare strumenti per l’esodo non traumatico dei lavoratori in modo da accompagnarli alla pensione è necessario ma non sufficiente visto che riguarda una minoranza di lavoratori.

Come FIOM riteniamo fondamentale che vengano effettuati gli investimenti a partire da quelli previsti negli accordi, perché mentre chi va in pensione ha un percorso chiaro, le centinaia di Lavoratrici e Lavoratori che dovranno continuare a lavorare in DENSO devono avere una prospettiva chiara rispetto al loro futuro."

Così, in una nota stampa, la Fiom.