Agricoltura, pubblicato il bando del Psr Molise a sostegno della forestazione

CAMPOBASSO. L’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise rende noto che con det. n. 41 del 26.05.2023 è stato pubblicato il bando relativo alla Misura 8, Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2022.

L’intervento prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboschimento di superfici agricole e non agricole e per la creazione di aree boscate, con l’obiettivo di attuare una gestione sostenibile dei sistemi forestali e di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, quali i fenomeni di desertificazione e gli eventi estremi.

La dotazione finanziaria del bando è pari a 1,5 milioni di euro. L’intensità dell’aiuto per i costi di impianto è pari al 90% del costo dell’investimento ammissibile.

Il termine di presentazione per le domande di sostegno è fissato al giorno 31 agosto 2023.

È possibile consultare i bandi sul sito della Regione Molise e sul portale del Psr Molise all’indirizzo psr.regione.molise.it.