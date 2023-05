Assistenza domiciliare in panne, stato di agitazione dei dipendenti Css in Molise

TERMOLI. La Fisascat-Cisl Abruzzo-Molise, in nome e per conto dei suoi associati, dipendenti della Cooperativa Sociale Css Onlus gestore del servizio di assistenza domiciliare infermieristica per conto dell’Azienda Sanitaria della Regione Molise ha proclamato in data odierna lo stato di agitazione con la richiesta di convocazione in prefettura.

«I motivi che ci hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione non sono affatto banali, ovvero il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori di aprile, considerando che già quelle di marzo era state pagate in due trance. La cooperativa Css ha reso noto che la problematica nasce da un contradditorio con la committente Asrem e comunque se tale controversia non troverà soluzione i tempi stimati per l’erogazione delle spettanze saranno non meno di 15 giorni.

Le lavoratrici e i lavoratori svolgono quotidianamente con abnegazione il loro lavoro recandosi quotidianamente nelle case degli assistiti e certamente non può essere negato, a loro, il diritto alla corretta e giusta retribuzione. Molti sono monoreddito e non possono subire le ripercussioni di diatribe tra la committente Asrem e la ditta appaltatrice del servizio ovvero la Css.

Bisogna mettere al centro il lavoro e i lavoratori, per questo motivo non abbasseremo l’attenzione fintanto che il problema non sarà risolto pronti, in caso contrario, a proclamare giornate di sciopero».