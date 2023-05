Vertenza Vibac, azienda a confronto col Ministero per la cassa integrazione straordinaria

Massimiliano Recinella interviene a margine dell'incontro sulla Vibac alla Regione Molise

TERMOLI. Terzo incontro alla Regione Molise sulla vertenza Vibac, nel giro di poche settimane, tra parti sociali, istituzioni e azienda. Sul tavolo i 64 esuberi (dagli iniziali 126) che l’azienda vorrebbe effettuare. Terzo briefing ieri mattina a Palazzo Vitale, aggiornata al 7 giugno dopo che l’azienda ha reso noto di avere un incontro col Ministero del Lavoro per verificare la possibilità di ottenere una proroga ulteriore della cassa integrazione straordinaria, come transizione occupazionale per la gestione degli esuberi stessi.

Sull'esito del confronto è intervenuto il segretario interregionale della Femca-Cisl, Massimiliano Recinella.