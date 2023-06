«Se vogliamo costruire un futuro per tutti occorre avere il coraggio di fare»

TERMOLI. In occasione della ricorrenza sulla Festa della Repubblica è intervenuto il segretario della Fim-Cisl Molise, Marco Laviano: «2 giugno 2023, lo vivo con l’orgoglio di sentirsi il tricolore della nostra bandiera cucito sulla pelle, la nostra cultura, la nostra storia, il senso di appartenenza ad una nazione che nelle difficoltà ha sempre trovato negli uomini e nelle donne la voglia di cambiare e la forza di rialzarsi.

Da sempre le scelte dividono i popoli, ma le non scelte fanno peggio, non danno una idea di identità. Nel 1946 sappiamo che il referendum istituzionale difatti ha cambiato il corso della nostra storia e soprattutto, impossibile negarlo, il futuro della nostra Italia.

La sfida più grande è credere nell’ammodernamento, guardare in avanti con fare propositivo.

Bisogna trovare ora la forza di cambiare il mondo del lavoro. Di dare a questa nazione ai suoi cittadini una nuova opportunità, la nostra è una repubblica fondata sul lavoro e allora che venga riconosciuto da tutti il suo vero valore, milioni di donne e uomini che con responsabilità in ogni settore in ogni ufficio in ogni luogo e ambiente dedicano la loro vita a produrre per la nostra Italia.

Ecco perché credo che scelta di iniziativa popolare portata avanti dalla CISL è la chiara direzione di ciò che un sindacato moderno dovrebbe fare. Innovarsi, credere fortemente nelle proprie idee e portarle avanti con determinazione.

Il numero 46 quindi sembra essere attuale prendo a riferimento un paragrafo della nostra carta costituzionale;

Art. 46 costituzione ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende

Se vogliamo costruire un futuro per noi e per le generazioni prossime non basta indicare dobbiamo avere il coraggio di fare. Buona Festa della Repubblica».