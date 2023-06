«L'Europa non smette di avere un approccio vessatorio sulla pesca»

TERMOLI. Dopo l’Alleanza per le Cooperative, è stata Federpesca a scendere di nuovo in campo, ormai davvero senza più soluzione di continuità, cercando porre argine alle riforme e alle norme europee. «Dopo 5 anni di negoziati difficili e complessi, i colegislatori dell’UE hanno raggiunto un accordo politico sulla revisione del sistema di controllo della pesca, volto a modificare le misure di controllo ed esecuzione adottate nel 2009. Federpesca si unisce alla voce di Europêche e di alcuni eurodeputati, come l’On. Rosanna Conte, che in queste ore stanno esprimendo la propria preoccupazione per l’obbligo di installazione delle telecamere a bordo. Pur non essendo ancora stato pubblicato il testo base, dai comunicati stampa del Parlamento europeo e Commissione europea, viene dichiarato come il nuovo regolamento controlli preveda l’installazione obbligatoria di telecamere a bordo per i pescherecci di lunghezza superiore a 18 metri che presentano un rischio elevato di non conformità all’obbligo di sbarco. Gli Stati membri possono imporre l’uso di sistemi di Tvcc per altri scopi e per le imbarcazioni più piccole», affermano dall’associazione di categoria degli armatori aderente a Confindustria. «Ancora una volta la Commissione Europea conferma un approccio vessatorio che considera gli operatori della pesca presuntamente colpevoli, un assunto basato sulla sfiducia nei confronti del settore che riteniamo inaccettabile – fanno sapere da Federpesca – gli sforzi di miglioramento del testo fatti in questi anni non hanno tuttavia evitato un’impostazione che va rigettata senza indugi e che non ha precedenti in altri settori. Qui è in gioco la difesa della dignità di una categoria di lavoratori che già tanti sacrifici ha dovuto affrontare in questi anni.

Lavoreremo per fare in modo che la voce dei pescatori contrari a quest’obbligo venga ascoltata al voto in plenaria al Parlamento europeo, auspicando che gli europarlamentari esprimano il loro dissenso e difendano le legittime istanze dei pescatori e di milioni di famiglie che vivono onestamente di pesca», così conclude Federpesca. Inoltre, come è noto, la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha indetto il 30 maggio un’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del comparto pesca e delle associazioni maggiormente rappresentative del medesimo settore nell’ambito dell’esame del “Piano d’azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente” (COM(2023) 102). La Direttrice di Federpesca, Francesca Biondo, è intervenuta ribadendo la posizione contraria di Federpesca, e pertanto portando la voce di migliaia di pescatori e imprese. «Si tratta di un attacco frontale alla pesca a strascico europea basata su dati scientifici non aggiornati e senza alcuna valutazione di impatto sociale ed economico: il settore della pesca a strascico in Europa contribuisce per il 30% degli sbarchi totali di prodotti ittici e al 40% dei ricavi, con 7.000 imbarcazioni di cui circa 2.000 italiane – ha dichiarato la direttrice Biondo – oltretutto, pur non essendo un atto legislativo vincolante per gli Stati membri, questo Piano d’Azione è destinato ad influenzare la futura regolamentazione della pesca, su cui già gravano indirizzi ed obiettivi di diverse direttive e strategie della politica ambientale comunitaria.

Per questo auspichiamo fortemente che dal prossimo Consiglio Agrifish di fine giugno giunga un segnale forte e chiaro di opposizione all’approccio espresso dal Piano, rigettando l’ipotesi di phasing out degli attrezzi di cattura mobili di fondo (strascico e draghe) da tutte le aree Natura 2000 ed al di fuori di queste, riportando la politica di protezione dell’ambiente entro limiti di sostenibilità economica e sociale delle misure. L’obiettivo della Commissione europea dovrebbe essere piuttosto quello di accompagnare il settore verso un riorientamento energetico e tecnologico tale da garantire una maggiore sostenibilità ambientale, per la quale il settore ittico si sta impegnando, senza tralasciare quella economica e sociale – continua la direttrice Biondo – è chiaro come la domanda di prodotto che non viene soddisfatta dal prodotto nazionale sarà ancora di più colmata da prodotto importato da Paesi esteri che molto spesso non rispettano la nostra stessa legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. In questo senso ridurre la capacità produttiva delle nostre imprese significa mettere a repentaglio la sicurezza e l’autonomia alimentare dell’Ue, dimostrando una miopia strategica del ruolo dell’Unione Europea da parte del Commissario Sinkevičius», ha così concluso la Biondo.