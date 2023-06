Fiscascat-Cisl ottiene convocazione in prefettura per vertenza Css-Asrem

TERMOLI. A una svolta potenziale la vicenda relativa agli stipendi non erogati al personale della Css, la cooperativa che gestisce l'assistenza domiciliare per l'Asrem. In relazione alla richiesta di esperimento della procedura di conciliazione di cui alla legge n. 146/90, avanzata dalla Fisascat-Cisl lo scorso 29 maggio, venerdì 9 giugno, alle ore 11.30, è convocato, presso la Prefettura, un incontro per l’avvio della procedura di raffreddamento. Invitato a partecipare anche il commissario straordinario dell'Asrem.