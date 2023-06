Ampliamento Itt a Termoli, giovedì posa della prima pietra: investimento da 70 milioni di euro

TERMOLI. Dalla struttura commissariale della Zes Adriatica arriva la notizia la conferma che Itt Motion Technologies amplia lo stabilimento produttivo di Termoli. Come annunciato già in sede di autorizzazione unica, nello scorso febbraio. investimento complessivo di 70 milioni di euro.

Giovedì 8 giugno la posa della prima pietra La ITT Motion Technologies amplia lo stabilimento produttivo di Termoli: giovedì 8 giugno 2023 verrà ufficialmente posata la prima pietra nel cantiere nell’area industriale del centro molisano. L’investimento complessivo sarà di 70 milioni di euro ripartiti tra building, parco fotovoltaico, macchinari e progetto di ricerca, il più rilevante approvato fino ad oggi nell’ambito delle 8 Zes italiane, che prevede una ricaduta occupazionale di circa 60 posti di lavoro.

Le figure specializzate che saranno assunte a Termoli amplieranno l’organico del plant che, attualmente, conta circa 200 dipendenti. I lavori vengono avviati ad appena quattro mesi dalla firma della convenzione tra Itt e Comune di Termoli, Cosib (Consorzio Sviluppo Industriale Valle Biferno) e Zes (Zona Economica Speciale) Adriatica interregionale Puglia-Molise: è la prima Autorizzazione Unica nel territorio molisano. Il nuovo edificio di circa 9000 metri quadri ospiterà una linea innovativa per produrre pastiglie freno per vetture high performance, il tutto supportato da un progetto di ricerca per sviluppare materiali avanzati a supporto del business.

Le linee di produzione saranno “one piece flow” per far fronte all’incremento del business aziendale. «L’evoluzione del piano d’investimento è stata rapida ed efficace – dichiara Enzo Cappellini, Special Project Director –, grazie al proficuo dialogo con le Istituzioni locali e nazionali: dall’acquisto del terreno all’avvio dell’opera in appena diciotto mesi. Il rapporto tra impresa e apparato pubblico si è dimostrato proattivo, guidato dalla comune volontà di realizzare l’opera. L’area industriale di Termoli si presta a questo tipo di sviluppo, dati i notevoli margini di ampliamento presenti. In periodo pandemico abbiamo avuto un ‘pensiero positivo’ per un sito che negli anni ha garantito buone performance. L’investimento non solo aumenterà gli attuali livelli occupazionali, ma avrà una chiara proiezione green, per essere sempre più autonomi rispetto alle ‘turbolenze’ del mercato.

In Molise poniamo solide basi per ulteriori sviluppi aziendali, tali da poter rendere Termoli uno dei siti ITT più strategici dei prossimi dieci anni». La ITT Italia soddisfa l’attuale fabbisogno elettrico con energia autoprodotta o acquistata, proveniente da fonti rinnovabili certificate. Il nuovo parco fotovoltaico di Temoli garantirà 2,3 megawatt di picco, ma è solo il primo passo di un piano più ambizioso ora in fase di progettazione. «L’obiettivo è di mantenere nella fase realizzativa il passo di quella progettuale – afferma Luca Martinotto, General Manager di ITT Friction Technologies –. Grazie all’investimento copriremo l’intero ciclo di lavorazione, dai materiali grezzi al prodotto finito. I nuovi macchinari, supportati da infrastruttura digitale 4.0., assicureranno un processo produttivo fortemente automatizzato, con parametri costantemente controllati a garanzia dell’uniformità. Situazione ottimale anche per gestire richieste di bassi volumi da parte dei clienti. I benefici dell’investimento per il territorio si vedranno sin dalla fase di realizzazione: il main contractor, infatti, prevede l’impiego di maestranze locali fino al 60%».

L'AZIENDA

Itt Inc. Fondata nel 1920, ITT ha sede negli Stati Uniti, un fatturato di 2,9 miliardi di dollari, 10.000 dipendenti in più di 35 paesi e vendite in un totale di circa 125 paesi. La multinazionale ha oltre di 1.700 brevetti e domande attivi e produce componenti speciali per i mercati aerospaziale, dei trasporti, dell’energia e industriale. La divisione “ITT Motion Technologies” ha sede a Barge (Cuneo, Italia) con circa 5.000 dipendenti a livello mondiale. Progetta e produce tecnologie frenanti, ammortizzatori e soluzioni di tenuta specializzate per i mercati automobilistico e ferroviario. ITT Motion Technologies rappresenta il 46% dell’intera attività di ITT, è presente con 35 sedi in 10 diversi Paesi e, nel 2022, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di dollari. ITT Italia, sempre con riferimento al 2022, ha contribuito con gli stabilimenti di Barge, Vauda Canavese e Termoli, al 46,5% del fatturato totale del Value Center Motion Technologies e al 53,5% della parte che riguarda la produzione e la vendita di pastiglie per freni dell’intera multinazionale.