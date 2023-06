Il più grosso investimento Itt degli ultimi 10 anni, premiata la qualità a Termoli

Intervista al presidente Itt Motion Technologies, Carlo Ghirardo

TERMOLI. L'investimento più importante fatto dalla Itt Motion negli ultimi dieci anni, in un sito come quello di Termoli, considerato un fiore all'occhiello per sicurezza e produttività, legato peraltro al programma di sviluppo del territorio Zes.

Posa della prima pietra stamani nell'area del nucleo industriale, dove la multinazionale dallo scorso 23 maggio sta realizzando questo nuovo blocco produttivo, che permetterà all'azienda leader per le pastiglie dei freni di entrare a pieno titolo nel segmento High performance, fornendo componenti a marchi prestigiosi come Porsche e Maserati, tra gli altri.





Una cerimonia simbolica che nel febbraio scorso era stata annunciata per settembre e che invece ha visto bruciate le tappe, perché c'è la volontà di dare concretezza alle aspettative della clientela.

Particolarmente ricca la componente aziendale, che ha affollato il gazebo allestito nel nuovo sito, col presidente Carlo Ghirardo, che abbiamo intervistato.

La parola è stata assunta da Enzo Cappellini, Special Project Director, un po' il moderatore-illustratore dell'evento; Luca Martinotto, General Manager Itt Friction Technologies e Luca Savi - Ceo Itt.

Un progetto nato in una call nel San Silvestro di qualche anno fa, che ha portato la Itt, col contributo della Zes e l'opera di snellimento burocratico di Cosib e Comune di Termoli, a investire nel complesso quasi 71 milioni di euro, con una ricaduta occupazionale di una cinquantina di unità.





Intervenuto il commissario straordinario della Zes, Manlio Guadagnuolo, che ha ricordato l'importanza strategica di questa operazione, la seconda più rilevante in termini finanziari sin qui autorizzata.





Subito dopo la parola è stata presa dal sindaco di Termoli Francesco Roberti, dall'attuale vertice del Cosib, Piero Donato Silvestri, dopo la benedizione da parte del vescovo Gianfranco De Luca.





Riconosciuta l'opera dell'ex presidente del Cosib Roberto Di Pardo.





In platea anche il consigliere e componente del direttivo Cosib Vincenzo Aufiero nonché il consigliere regionale Vincenzo Niro.

Cappellini sottolinea il dato incidenti zero; ha poi invitato il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca, a benedire questa iniziativa per un buon auspicio futuro. In seguito alla lettura di un’omelia da parte del monsignore, ha ripreso la parola Cappellini, ricordando tutti i passaggi che sono stati necessari per l’inizio di questo importante progetto.” Tutti si sono mostrati molto collaborativi, cosa che ha dato la sensazione di voler concretamente fare qualcosa a Termoli”.

“Il mio ringraziamento va a tutte le istituzioni e gli enti locali che hanno collaborato e contribuito fortemente perché si potessero rispettare i tempi di lavoro prestabiliti, al sindaco di Termoli con cui ho sottoscritto il primo accordo procedimentale in Italia, che ha consentito di utilizzare la semplificazione amministrativa prevista dalla legge sulle zone economiche speciali” ha sottolineato il commissario straordinario del governo Zes, Manlio Guadagnuolo, affermando successivamente che ” a distanza di nove mesi dal 5 settembre”- data di avviamento dello sportello unico digitale- “ posso dire con orgoglio e certezza che oggi è nata la burocrazia amica delle imprese”. Ha proseguito evidenziando come “per un ingegnere come me, la posa della prima pietra è il momento più bello in cui si vede il frutto del lavoro svolto, dove si vede l’avvio a quelle idee progettuali e che vedono la nascita del cantiere” augurandosi che l’opera possa essere portata a termine nei tempi previsti.

“Se vuoi creare i sogni, circondati di filosofi, se vuoi creare le opere circondati di ingegneri” ha dichiarato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti: "Quando ci mettiamo tutti intorno a un tavolo e veramente amiamo questo territorio facciamo belle cose”. “Andiamo avanti, il Molise esiste” ha concluso.

Silvestri: "Ringraziamo come consorzio la ITT per aver scelto Termoli, scelta non prettamente economica, ma c’era un discorso che andava oltre, che riguardava il tempo medio-lungo dell’azienda che, a fronte di un investimento maggiore oggi, l’ITT ne potrà in seguito beneficiare e ottenere risultati migliori”.

Il General manager della divisione Friction Technologies, Luca Martinotto:” La strategicità di questo investimento è che non stiamo parlando semplicemente di un ampliamento, ma di qualcosa che per l’ITT sarà un unicum, per 2 aspetti principali” riferendosi all’investimento nel settore High Performance e alla produzione di pastiglie per veicoli di prestigio.

Il Presidente ITT, Luca Savi ha chiuso gli interventi ringraziando tutti i coloro che hanno collaborato al progetto:” Potevamo fare lo stabilimento in altri paesi, arrivare a Termoli non è così semplice, logisticamente non è facile, ma la scelta è ricaduta su questo territorio; è la performance che voi avete garantito in questi anni; ve lo siete meritato questo investimento” riferendosi Team ITT di Termoli.

Galleria fotografica