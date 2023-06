Alla TE Connectivity di San Salvo la Uilm vince le elezioni, risultati positivi anche per la Fim-Cisl

SAN SALVO. Nelle giornate del 6 e 08 giugno si sono svolte le votazioni per la elezione delle RSU/RLS presso la TE Connectivity di San Salvo.

I risultati sono stati estremamente positivi per la Fim Cisl che ci ha visto primeggiare nel collegio operai e ottenendo una RSU/RLS con l’ottima l’affermazione della RSU Fim-Cisl Nico Iaciancio che è il risultato con 42 preferenze essere il più votato in assoluto nello stabilimento.

Ottimo anche il risultato nel collegio impiegati dove per la prima volta si votava a collegi disgiunti il nostro candidato Albanese Giuliano alla sua prima esperienza ha ottenuto 20 preferenze pur non essendo risultato eletto.

L’ottimo risultato e frutto di un lavoro di squadra che negli ultimi anni ci ha visti crescere in maniera esponenziale in termini di iscritti, risultato che non riteniamo un punto di arrivo ma faremo tesoro della fiducia accordata dei lavoratori per continuare ad incalzare l’azienda come fatto finora .

Ci attendono periodi di lavoro intensi per salvaguardare il sito produttivo oltre alla gestione dei problemi quotidiani.

In corso di definizione l’attribuzione della terza r.l. S non RSU la quale come da regolamento Inter confederale si è svolta con votazione separata rispetto alle RSU che per il momento ha visto l’affermazione della nostra candidata Gessica Di Pirro che è risultata la più votata in assoluto con 37 voti.

Ringraziamo tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno riposto in noi la loro fiducia votando i candidati della nostra lista."

Ad esprimersi così è Angelo Angelucci per la Fim-Cisl.

“Nelle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale della TE Connectivity di San Salvo, la UILM vince le elezioni e conquista 2 RSU su 3 da eleggere.

Le Lavoratrici e i Lavoratori della TE Connectivity hanno scelto la UILM che, con questo risultato elettorale, detiene la maggioranza nella RSU e conferma saldamente da oltre 21 anni il primato storico di prima organizzazione sindacale.

La fiducia ottenuta valorizza e premia il lavoro svolto in questi anni dal gruppo dirigente della Uilm affianco alle lavoratrici e ai lavoratori della TE Connectivity.

La segreteria della Uilm Chieti Pescara ringrazia i dipendenti e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato.

Nella lista Uilm sono stati eletti RSU Capuzzi Domenico con 39 preferenze e Lemme Gianni con 25 preferenze.”

I dipendenti sono 222 e questi sono i risultati delle elezioni:

Votanti 188 - Voti validi 187

Alla UILM con 89 voti spettano 2 RSU

Alla FIM con 73 voti spetta 1 RSU

Alla FIOM con 25 voti -----------------.

Così, il Segretario Uilm Chieti-Pescara, Nicola Manzi.