Controllo e monitoraggio dei prezzi, il Mimit accoglie le richieste di Adoc

CAMPOBASSO. Il Mimit, nella persona del Ministro Adolfo Urso, ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di avviare gli Osservatori Regionali per il controllo e il monitoraggio dei prezzi.

“È un segnale importante che va nella direzione delle richieste avanzate dall’Adoc”. Lo ha affermato Anna Rea, Presidente Adoc Nazionale e componente della Commissione di Allerta Rapida e l’Avv. Nicola Criscuoli, Presidente regionale dell’Associazione a tutela dei consumatori.

Servono interventi strutturali e strategici che abbiano come obiettivo quello di calmierare i prezzi al consumo soprattutto per le famiglie economicamente e socialmente più fragili e dei beni e prodotti essenziali.

L’Adoc - che è una delle tre Associazioni dei Consumatori presente nella Commissione di Allerta Rapida istituita dal Governo - ha sostenuto sin dalla prima riunione la necessità di dare concretezza all’azione della Commissione con proposte e decisioni da attuare immediatamente per rispondere alle reali esigenze dei consumatori.

“Ci auguriamo – continuano da Adoc - che Mister Prezzi, con la stretta collaborazione delle Associazioni dei Consumatori presenti in tutte le Regioni, e degli altri soggetti della Commissione di Allerta Rapida, si metta subito a lavoro perché si attivino ovunque gli Osservatori regionali, soprattutto in quelle Regioni che ne sono privi. Questo è strumento importante per andare a stanare le anomalie e le speculazioni sui prezzi e soprattutto per dare immediate risposte alle famiglie.”.

Ma non basta: è necessario in contemporanea avviare da subito gli osservatori anche a livello provinciale presso le Prefetture, con le Camere di Commercio, la Guardia di Finanza, insieme alle Associazioni dei Consumatori, perché si riscontrano aumenti disomogenei di prezzo nelle diverse città della stessa regione, differenze a nostro avviso ingiustificate.

L’incertezza del futuro, il calo del potere d’acquisto e la flessione dei consumi – ha concluso la Presidente dell’Adoc - rischiano di paralizzare non solo le vendite, ma tutta l’economia del Paese.