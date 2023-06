Si decide il futuro dei balneari, «Primo incontro positivo a Palazzo Chigi»

TERMOLI. Primo confronto avvenuto ieri mattina, nella sede di Palazzo Chigi, tra il Governo e le associazioni balneari, chiamate al tavolo della cosiddetta “mappatura”. Il presidente nazionale del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione l’ha definito «positivo». «Urgente però impedire che si avviano le procedure di gara nelle more della mappatura, urgente soprattutto l'abrogazione della legge Draghi». Il pensiero espresso da Capacchione. «Cari amici e colleghi (rivolgendosi anche al presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, si è riunito ieri il tavolo tecnico consultivo istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri sulla mappatura.

È certamente positivo l'avvio del tavolo e del preannuncio da parte del Segretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri dottor Carlo Deodato, del varo da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo previsto per la mappatura. Abbiamo evidenziato la necessità e urgenza però di un intervento normativo che impedisca l'avvio delle procedure competitive nelle more del lavoro di mappatura che costituisce il presupposto per l'applicabilità o meno della direttiva Bolkestein così come deciso dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. È urgente soprattutto l'abrogazione o la modifica delle norme contenute nella legge sulla concorrenza dello scorso anno (articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118) superate dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 aprile scorso che impone l'accertamento preliminare della scarsità o meno della risorsa. Il tavolo si è aggiornato al 4 luglio in un clima di condivisione e fattiva collaborazione».