Torna a riunirsi il tavolo di confronto sulla Vibac: verso la "transizione occupazionale"

TERMOLI. Rinviato al 7 giugno a oggi il quarto step del confronto sulla vertenza Vibac, alla Regione Molise. Il tavolo si riunisce oggi, sulla comunicazione di 64 esuberi (dagli iniziali 126) che l’azienda vorrebbe effettuare.

Parteciperanno le organizzazioni sindacali, Regione Molise, azienda e le agenzie pubbliche del settore lavoro.

Il terzo briefing a Palazzo Vitale c’era stato il 30 maggio, due settimane fa, occasione in cui l’azienda ha reso noto di avere un incontro col Ministero del Lavoro per verificare la possibilità di ottenere una proroga ulteriore della cassa integrazione straordinaria, come transizione occupazionale, che rinvierebbe se ammessa la vicenda esuberi.