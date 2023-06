Danni del maltempo: invito agli agricoltori

CAMPOBASSO. Già annunciato in sede di intervento sui danni provocati dal maltempo, Coldiretti Molise rilancia l'appello a partecipare stasera, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis all'incontro pubblico per discutere dei danni causati dalle recenti calamità atmosferiche alle colture agricole. «Tutti gli imprenditori agricoli sono invitati a partecipare».