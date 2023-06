Pesca e burocrazia, gli armatori si rivolgono al Ministero

TERMOLI. Ancora novità riguardo il comparto del mondo ittico. Come richiesto da Federpesca nell’ambito dei Tavoli di Consultazione della Pesca svoltisi nei primi mesi 2023, a seguito del nostro specifico quesito, la direzione generale della Pesca del Masaf ha stabilito con circolare n. 0282711 del 31 maggio 2023, che le giornate di interruzione temporanea di cui alle misure tecniche (Art. 6 comma 5 del Decreto Fermo Pesca 2023) possono essere computate fino a un massimo di 10 giornate ai fini del rispetto delle giornate aggiuntive di cui all’art. 2 dello stesso Decreto.

Nel quesito, l’associazione di categoria aveva evidenziato che «Alla luce delle difficoltà economiche in cui versano le imprese di pesca italiane, con particolare riferimento alla flotta adriatica dell’areale compreso tra Trieste e Brindisi, che tanti sacrifici ha fatto in questi anni in termini di riduzione dello sforzo di pesca, e nuovamente colpita anche dagli eventi atmosferici delle ultime settimane, siamo a chiedere che le giornate di cui alle misure tecniche previste all’articolo 6 comma 5 del D.M. n.0208415 del 18.04.2023, pubblicato in data 18.05.2023, possano essere computate, almeno in parte, ai fini del rispetto dell’interruzione temporanea obbligatoria aggiuntive di cui all’articolo 2 del medesimo Decreto. In tal modo riusciremmo a garantire il rispetto delle misure di gestione e altresì difendere la sostenibilità economica delle imprese di pesca».

Dal Masaf hanno così risposto: «Si fa riferimento ai quesiti presentati a questa Direzione generale dalle Associazioni nazionali di categoria in merito alla possibilità di poter computare le giornate di cui alle misure tecniche previste all'articolo 6 comma 5 del Decreto in oggetto ai fini del rispetto dell'interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto. A riguardo, in considerazione che l'attuazione delle predette misure tecniche comporta, per le imprese operanti nell'areale da Trieste a Brindisi, l'effettuazione di un'attività lavorativa ridotta in termini di giorni settimanali, questa Direzione genarle autorizza le autorità marittime interessate, a computare le giornate di interruzione temporanea effettuate ai sensi del richiamato articolo 6 comma 5 del Decreto, fino ad un massimo di 10 giornate nell'anno 2023, ai fini del rispetto dell'interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva prevista per lo stesso areale all'articolo 2 del Decreto stesso», quanto specificato dal dirigente Giovanni D’Onofrio.