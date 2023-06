Nel braccio di ferro sulla Vibac tra passi avanti e retromarce aziendali

Vertenza Vibac: dopo il quarto round alla Regione parla Massimiliano Recinella

TERMOLI. Andamento a elastico della vertenza Vibac, tra fumate nere e grigie che si rincorrono dallo scorso 27 febbraio, allorquando la proprietà ha reso nota la volontà di mettere fuori 126 dei 142 dipendenti. Andamento a elastico poiché nella riunione di lunedì scorso, 12 giugno, a cui era stata rinviata quella fissata in origine al 7 giugno, cosiddetto quarto round, si è tornati a parlare di 126 esuberi e non dei 64 a cui si era addivenuti dopo un confronto durato oltre due mesi con le parti sociali.

Questo perché come quasi passaggio obbligato dal Ministero hanno fatto intendere di fornire numeri complessivi rispetto al percorso attivabile della transizione occupazionale. Intanto, comunque trapela nell’incertezza generale un cauto ottimismo, proprio perché la partita del rinnovo di una cassa integrazione straordinaria che duri un anno non sembra persa in partenza, tutt’altro.

Ma resta il nodo dell’efficientamento energetico per ridurre i costi di un impianto energivoro. Di questo si è discusso nel parlamentino di Palazzo Vitale 48 ore fa. Tra passi avanti e retromarce, si cerca di intravedere degli spiragli. Parlando di numeri, addirittura, l’azienda parlerebbe di una occupabilità di 36 su 142, quindi con esuberi calanti da 126 a 106, ma in ascesa rispetto ai 64 di cui era parlato in precedenza. Nei dodici mesi la Regione Molise dovrà varare corsi di formazione professionalizzanti per reintrodurre eventuali persone rimaste senza lavoro in contesti produttivi diversi. Nei prossimi giorni le parti si rivedranno alla ricerca di una intesa di accordo quadro.