Tavolo ministeriale Stellantis resta un miraggio e la Fiom proclama sciopero

TERMOLI. La Fiom-Cgil non demorde e dinanzi al silenzio rispetto alla richiesta di convocazione del tavolo nazionale Stellantis rivolto ai ministeri competenti torna a proclamare sciopero.

«Le organizzazioni sindacali nazionali il 14 marzo 2023 hanno richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del Lavoro la convocazione di un tavolo nazionale per discutere delle ricadute occupazionali e sociali, sull’intero territorio, connesse alla realizzazione della gigafactory da parte di Acc.

Inoltre, la Rsa Fiom-Cgil di stabilimento ha fatto appello alla politica regionale, sollecitandola a convocare un tavolo Ministeriale e a partecipare attivamente alla discussione per salvaguardare i circa 2200 lavoratori e lavoratrici dello stabilimento della Fca di Termoli, che, in prospettiva, non avrebbero garanzie occupazionali, se non si interviene subito. Pertanto, non avendo ricevuto risposte in merito alla convocazione del tavolo ministeriale richiesto e per questi motivi proclama lo sciopero di otto ore per ogni turno di lavoro, sabato 17 giugno, sullo straordinario comandato e fino alla convocazione del tavolo ministeriale».