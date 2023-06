La primavera orribile dell'agricoltura, «Sospendere subito tutti i pagamenti»

BASSO MOLISE. Dopo le associazioni di categoria, è il Movimento agricolo molisano che torna farsi sentire a causa delle conseguenze del maltempo, che aveva già posto come problema da settimane.

«Il Movimento agricolo molisano, constatato il perdurare dei temporali che stanno colpendo incessantemente il nostro territorio da oltre un mese e stanno compromettendo quasi totalmente colture come foraggio, grano e vigneti, considerato inoltre che l’agricoltura è reduce da un’annata disastrosa (il 2022) che ha visto un calo della produzione di circa il 50% a causa della siccità e della fauna selvatica, oltre ad un esponenziale rincaro dei costi di produzione, nota che per aiutare gli agricoltori a fronteggiare queste difficoltà ancora nulla è stato fatto – mette in evidenza il direttivo dell’associazione - visto che la nostra regione è prettamente agricola e non vengono create le condizioni per poter svolgere quest’attività , si sta alimentando in modo grave anche il fenomeno dello spopolamento che rischia di portare alla scomparsa le nostre realtà.

Non è possibile che si continui a buttare fumo con le varie sigle come Pnrr, Psr e varie, tutti progetti che non portano un reddito nell’immediato, mentre con i problemi già evidenziati l’agricoltore sarà costretto a chiudere l’attività per carenza di liquidità e non riuscirà a progettare un futuro. Per scongiurare questa possibilità c’è bisogno di provvedimenti concreti ed immediati. Se vogliamo che rimanga ancora qualche azienda a produrre, invitiamo tutti gli agricoltori a partecipare alla riunione indetta lunedì prossimo, alle ore 20 presso la pizzeria Number One a Palata per segnalare con fermezza alle autorità competenti l’esigenza della dichiarazione dello stato di calamità naturale con la sospensione immediata di tutti i pagamenti inerenti al settore agricolo (come contributi unificati, mutui e finanziamenti bancari, ecc.)».